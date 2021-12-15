Мошенники принесли украденные вещи в магазин с просьбой вернуть деньги (ВИДЕО)

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По подозрению в краже и мошенничестве задержаны трое мужчин, уроженцы районов Оргеев и Страшены.

20 октября в полицию обратился администратор фирмы и сообщил о краже. На месте выяснилось, что злоумышленники проникли в офис и украли несколько единиц одежды.

Впоследствии подозреваемые вернулись, представившись клиентами бутика. Введя сотрудников в заблуждение, они захотели вернуть якобы ранее сделанные покупки. В итоге мошенники вернули 2 костюма, 2 рубашки и пару обуви, получив взамен 8750 леев.

Правоохранители возбудили уголовное дело. Подозреваемых задержали. они признали свою вину. За кражу и мошенничество им грозит штраф до 67 500 леев, общественные работы до 240 часов или лишение свободы на срок до 4 лет.

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