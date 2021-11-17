Мошенники оставили жителя Кишинёва без крупной суммы денег (ВИДЕО)

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Столичные правоохранители задержали 53-летнего мужчину и двух его сообщников за мошеннические действия.

В начале месяца в полицию обратился 30-летний мужчина и сообщил, что его обманули. Как выяснилось, потерпевший занимался покупкой криптовалюты. С ним связался человек. Он обманным путём похитил у мужчины 82 000 евро, после чего скрылся.

Подозреваемые были выявлены, задержаны и доставлены в инспекторат. Все трое сознались в содеянном.

Возбуждено уголовное дело, злоумышленникам грозит от 8 до 15 лет тюрьмы.

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