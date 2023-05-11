Мошенники набрали кредиты на полмиллиона на имена третьих лиц (ВИДЕО)

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Злоумышленники оформляли кредиты, предоставляя данные из документов третьих лиц. В деле насчитывается 27 потерпевших, общая сумма ущерба составляет около 500 000 леев.

Жертвы – преимущественно учащиеся столичных ВУЗов в возрасте от 18 до 22 лет. Пострадавшие стали получать письма от кредитной компании, после чего обратились в правоохранительные органы. Как оказалось, с ними связывались знакомые и обманным путём узнавали данные удостоверений личности, а также делали фотографии жертв. Впоследствии на них оформлялись кредиты.

В домах подозреваемых были проведены обыски. Организатор схемы, 19-летний уроженец Сорок, был задержан.

Следственные мероприятия продолжаются.

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