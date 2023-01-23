Мошенники изобрели новые схемы обмана: полиция предупреждает граждан

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Так, мошенники по телефону пытаются выманить у жертвы деньги, выдумывая истории, например, о задержании родственника после ДТП. А для того, чтобы его выпустили, якобы нужна энная сумма денег.

Другая схема – это вымогательство по электронной почте. Жертве приходит сообщение от якобы высокопоставленных лиц, которые требуют деньги, обещая взамен благоприятный исход воображаемых уголовных дел. Люди получают сообщения по электронной почте о том, что у отправителя имеются компрометирующие изображения сексуального/порнографического характера, к которым причастен получатель, и что будет возбуждено уголовное дело. Запрашиваются денежные суммы за прекращение следствия.

Третья схема – кража денег с банковской карты. Преступники взламывают личные аккаунты людей, а затем отправляют сообщения от их имени друзьям из списка, делая вид, что им срочно нужны деньги. Цель — получить номер банковской карты, включая CVV-код, с которого потом снимают деньги.

Полиция призывает население игнорировать эти звонки и сообщения, не переходить по ссылкам на неизвестные сайты или сайты с сомнительным содержанием, а также сообщать о подобных случаях в полицию.

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