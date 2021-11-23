Мошенника из России задержали в Кишинёве после 8 лет розыска (ВИДЕО)

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В столице был задержан 52-летний гражданин Российской Федерации. В 2013 году мужчина был объявлен в международный розыск по делу о мошенничестве.

По версии следствия, мужчина входил в доверие и вымогал крупные суммы денег. От его мошеннических действий пострадали десятки доверчивых граждан. Затем злоумышленник получил поддельные документы и под другим именем скрывался на территории Приднестровья, пишет echipa.md.

Мужчина находится под стражей, расследование продолжается.

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