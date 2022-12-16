Мошенник выдал себя за другого пользователя Facebook и выуживал деньги

Мошенник выдал себя за другого пользователя Facebook и выуживал деньги

Суд сектора Буюканы приговорил 26-летнего мужчину к 4 годам лишения свободы за 5 эпизодов мошенничества.

Житель Дрокиевского района скопировал чужой профиль в Facebook и отправлял сообщения друзьям этого человека, выпрашивая под разными предлогами деньги. Мошеннику удалось ввести в заблуждение 5 человек. Потерпевшие перевели ему от 3000 леев до 1800 евро.

Подсудимый полностью признал свою вину.

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