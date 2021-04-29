Мошенник выманил телефон у жителя столицы и сбежал с ним (ВИДЕО)

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Сотрудники инспектората полиции Рышкановки задержали 28-летнего жителя столицы за мошенничество.

В полицию обратился 36-летний пострадавший и сообщил, что на улице к нему подошёл мужчина и под предлогом звонка попросил телефон. Заполучив гаджет, злоумышленник скрылся. Ущерб составил 3 000 леев.

Вскоре подозреваемый был задержан, украденное изъято. За мошенничество правонарушителю грозит штраф до 42 500 леев, неоплачиваемые работы в пользу общества или лишение свободы до 3-х лет.

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