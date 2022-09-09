Горе-мошенник украл телефон и просил за него вознаграждение, но попался с поличным

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В Слободзейский РОВД с заявлением о краже мобильного телефона обратился 61-летний горожанин.

Как выяснилось, житель Слободзеи помогал жене выгружать товар в магазине на рынке, мобильный положил на прилавок. В какой-то момент подошёл незнакомец и спросил, продаются ли у них батарейки. Супруги пояснили, что торгуют только продуктами питания.

Закончив дела, пенсионер заметил исчезновение телефона. Они с супругой стали звонить на пропавшее мобильное устройство. Услышали знакомый рингтон и подошли к тому самому человеку, который спрашивал о батарейках.

Пожилой мужчина попросил вернуть мобильный ему и услышал в ответ, что, поскольку телефон был найден, он будет возвращён только за вознаграждение. Супруги вызвали милицию, пишет mvdpmr.org.

Правоохранители изъяли чужой телефон у 57-летнего гражданина. По факту кражи проводится разбирательство.

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