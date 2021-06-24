Мошенник с помощью подельника наладил “бизнес” прямо из тюрьмы

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27-летний заключённый и его 19-летний приятель подозреваются в мошенничестве.

Посредством рекламных сайтов подельники предлагали услуги по ремонту автомобилей, а затем обманным путём присваивали транспортные средства. Ущерб от их действий составил более миллиона леев.

В результате проведённых обысков сотрудники полиции нашли ноутбук, несколько номерных знаков, технический паспорт от автомобиля, патроны и пистолет.

По факту мошенничества в особо крупном размере возбуждено уголовное дело. Виновным грозит лишение свободы на срок от 8 до 15 лет.

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