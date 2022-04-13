Мошенник-риелтор, выманивший у жертвы 40 000 евро, получил 10 лет тюрьмы

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Суд сектора Буюканы приговорил 30-летнего уроженца Бричан к 10 годам лишения свободы в тюрьме закрытого типа.

Согласно обвинительному заключению, подсудимый в период с августа по декабрь 2021 года работал агентом по недвижимости. При продаже одной из квартир он получил от потенциального покупателя в качестве аванса 40 000 евро. Гражданин в итоге не выполнил своих обязательств и не вернул деньги пострадавшей стороне.

Подсудимый полностью признал свою вину. Суд постановил взыскать со счёта ответчика украденные 40 000 евро, а также 100 000 леев за моральный вред и 10 000 леев за судебные расходы.

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