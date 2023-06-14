Мошенник представился медработником и обобрал пенсионера из Калараша

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41-летний житель Кишинёва представился сотрудником медучреждения и обманным путём заставил жертву купить ортопедические одеяла и подушки. 82-летний мужчина из Каларашского района отдал мошеннику 8000 леев.

Инцидент произошёл в начале июня. Благодаря оперативным действиям полиции подозреваемый был задержан. Как оказалось, ранее гражданин уже привлекался к ответственности за аналогичные деяния.

Возбуждено уголовное дело. Злоумышленнику грозит штраф от 27 500 до 50 000 леев, общественные работы или до 3 лет лишения свободы.

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