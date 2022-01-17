Мошенник познакомился с жертвами в соцсетях, пришёл в гости и ограбил их (ВИДЕО)

Мошенник познакомился с жертвами в соцсетях, пришёл в гости и ограбил их (ВИДЕО)

Сотрудники инспектората полиции Ботаники задержали за грабёж 23-летнего уроженца Шолданештского района. Ранее мужчину уже привлекали к ответственности за мошенничество.

К правоохранителям обратились две жительницы столицы и сообщили, что их ограбили. По их рассказам, они познакомились с молодым человеком в социальных сетях и пригласили его в гости. Находясь дома у девушек, новый знакомый применил слезоточивый газ и украл телефоны iPhone и Samsung, после чего скрылся.

Подозреваемый вскоре был задержан. Мужчину доставили в инспекторат, он признал свою вину. Украденное продал, заработав 1500 леев.

За совершённое деяние гражданину грозит лишение свободы сроком от 5 до 7 лет.

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