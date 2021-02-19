Мошенничество с банковскими картами: в Молдове задержали одного из участников международной преступной группы

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Правоохранители раскрыли деятельность международной преступной группы, члены которой замывались отмыванием денежных средств в особо крупных размерах. Один из участников группировки – гражданин Молдовы – был задержан.

Согласно материалам уголовного дела, участники ОПГ открывали банковские счета в молдавских банках, а затем осуществляли онлайн денежные переводы с других счетов. Так, было выявлено около 80 граждан РМ, на имена которых были открыты по 3-4 банковские карты. В течение 2018-2020 гг. на счета этих лиц поступило около 6,5 миллионов евро из ряда европейских стран. Впоследствии поступившие средства обналичивались членами преступной группы.

Согласно законодательству, виновным лицам грозит до 10 лет лишения свободы, штраф и лишение права занимать определённые должности.

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