Мошенническая схема по выдаче прав в Оргееве: задержаны четверо

Мошенническая схема по выдаче прав в Оргееве: задержаны четверо

Правоохранители раскрыли коррупционную схему по выдаче водительских удостоверений. Возбуждено несколько уголовных дел.

Сегодня утром были задержаны глава экзаменационной комиссии, инструктор по вождению и двое посредников. По данным правоохранителей, задержанные получали вознаграждение в размере 500 евро за теоретический тест и по 1200 евро за теоретический и практический экзамены по вождению. В дальнейшем средства распределялись между участниками незаконной схемы.

Разбирательство продолжается.

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