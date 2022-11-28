Мошенница из Криулян обманула людей более чем на полмиллиона евро

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Прокуратура Криулянского района завершила уголовное расследование и направила в суд дело, возбуждённое в отношении 51-летней жительницы Криулянского района. Женщина обвиняется в мошенничестве в особо крупных размерах.

Как выяснилось, в период 2014-2018 гг. гражданка получила крупные суммы денег от 31 потерпевшего под предлогом инвестиций в фармацевтическую область. Материальный ущерб оценивается в 12 331 669 леев.

В целях возмещения ущерба был наложен арест на ряд активов обвиняемой: дом, сельскохозяйственные участки, автомобиль, а также на денежные средства.

Гражданка ожидает приговора суда.

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