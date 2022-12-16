Мороз и сердце: кому грозит холодовой инфаркт

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В сильные морозы повышается риск сердечного приступа, именуемого холодовым инфарктом. Как его избежать, рассказал врач-кардиолог Егор Новиков, пишет сайт aif.ru.

По словам специалиста, приступ холодовой стенокардии обычно случается, когда человек выходит из тёплого помещения на мороз. При резком перепаде температур происходит спазм артерий, возникает опасная нагрузка на сердце. Также может случиться рефлекторный спазм сосудов сердца. Возникающие при этом болевые ощущения сигнализируют об опасности полноценного инфаркта, предупредил врач.

Особенно подвержены холодовому инфаркту люди после сильных психоэмоциональных переживаний, испытывающие хронический стресс, а также курильщики – у них нарушена регуляция сосудистого тонуса.

Если боль и дискомфорт в грудной клетке возникают при выходе на мороз или, наоборот, при заходе в тёплое помещение с холода, а также после выпитой холодной воды, это повод обратиться к врачу. В случае подтверждения сосудистого спазма врач назначит лекарство, регулирующее тонус сосудов.

Основная профилактика данного заболевания – здоровый образ жизни и тёплая одежда в холода, включая шарф и перчатки.

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