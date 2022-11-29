Монументальный мурал

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Раду Думбрава – о творчестве на высоте, исторических личностях и увлечениях

Наталья Лужина, info@aif.md

Последние годы жители молдавской столицы стали свидетелями продвижения нового вида современного искусства – стрит-арта. На серых стенах зданий стали появляться жизнеутверждающие картины.

Один из их авторов, художник-монументалист Раду Думбрава, рассказал «АиФ в Молдове» о том, как и зачем создаются такие произведения.

ДОСЬЕ

Раду Думбрава родился 15 июля 1991 года в Кишинёве. В 2016 г. окончил факультет изобразительного искусства (отделение монументальной живописи) Академии музыки, театра и изобразительного искусства. Неоднократно принимал участие в творческих фестивалях в Молдове. Участник международных фестивалей Monumental Art (Гданьск, Польша, 2015, 2016 гг.),«Ян Собеский» (Легионово, Польша, 2017 г.), Beyond The Wall (Бая Маре, Румыния, 2019 г.) и другие.

С лёгкой подачи латиноамериканцев

– Масштабные настенные работы называют муралами. Почему?

– Всё просто. Mural с испанского переводится как «настенная живопись». Это современное направление распространилось в конце прошлого века с лёгкой подачи латиноамериканских художников.

– Но и в древности стены расписывали…

– Это было по-другому, хотя корни и уходят в прошлое. Нынешнее течение больше тяготеет к стрит-арту, то есть уличному искусству.

– Много вы натворили муралов? Я уже даже не спрашиваю в квадратных метрах.

– Не считал. В Кишинёве точно больше десяти, а в целом, наверное, около пятидесяти.

– А какая самая большая работа?

– Если говорить об авторских, то это исторический мурал «Колонна нации» (Coloana Neamului), что на здании Дворца культуры железнодорожников, где изображены выдающиеся исторические личности – Буребиста, Штефан чел Маре и Дмитрий Кантемир. Это самый большой в Молдове живописный объект общей площадью 220 м². И есть ещё большая работа образа дакийского царя Дечебала, размер которой 120 м².

Мои муралы – подарок городу и горожанам, мой личный вклад в облагораживание Кишинёва, желание обратить взор молодёжи к прошлому страны. Воплотить в жизнь идею создания настенных картин исторических личностей помогли мои коллеги и партнёры, которые взяли на себя расходы на материалы.

Максимальная приближённость

– Насколько сложно писать лица людей, которые жили много веков назад? Ведь никто точно не знает, как они выглядели на самом деле.

– Я изучал исторические документы, описания – не только лиц, но и одежды, оружия, украшений, других элементов эпох. Это было увлекательно и познавательно. Так что исторические персонажи, изображённые на картинах, максимально приближены к их документальным описаниям – нет ничего случайного, разве что элемент творчества и объединяющая игра красок.

– И это творчество выплёскивается на высоте, между небом и землёй. Используете автоподъёмники?

– Порой используем леса, но спуски и подъёмы в общей сложности могут занять лишний день. Поэтому автовышки – самый удобный вариант и для работы, и для экономии времени, а такие машины можно взять в аренду.

– Высоты не боитесь?

– В 2013 году, когда я только начинал осваивать этот вид искусства, иногда боязно было смотреть вниз. Потом адаптировался. Сейчас каждую работу на высоте воспринимаю как очередное приключение.

– При создании таких монументальных работ сначала наносятся контуры?

– Мы следуем эскизам, делаем намётки, уточняем, хорошо ли смотрится, а потом берёмся за краски и заполняем расчерченное пространство. На каждом этапе мы отдаляемся от стены и оцениваем, насколько всё гармонично. Мне важна целостность картины и при этом должны читаться все детали.

– Сколько краски расходуется на такие монументальные работы?

– Технически один литр краски уходит на 10-15 м² в два слоя, плюс грунтовка. Следует учесть, что нужно как минимум 10 оттенков. Мы используем только краску для наружного применения, которая некоторое время может противостоять ветру, морозу и дождю. На таких проектах не стоит экономить.

– О каком временном промежутке идёт речь?

– Гарантию на краску дают на 10-15 лет, но много зависит и от того, насколько хорошо подготовлена сама поверхность. На самом деле настенные работы недолговечны, но всё проверяется временем.

– Их можно реставрировать?

– Теоретически можно, но практически из-за мелких деталей делать это довольно сложно. И скорее всего, в плане цветовых оттенков это будет несколько иное произведение. Ну и, естественно, необходимо учитывать количество трещин на стене.

Из одной творческой Вселенной

– Сколько работает человек в Молдове в стиле монументальной настенной живописи?

– Лично я знаю пятерых, но, конечно же, их больше. Меня этот вопрос особо не интересовал, но приятно общаться с людьми, которые делают то же, что и я. Мы вроде бы как из одной творческой Вселенной, вместе с тем я не думаю, что между нами может существовать какая-то конкуренция. Я рад, когда кто-то создаёт что-то прекрасное для города, страны и для всего мира. Самое главное, чтобы настенные произведения не были агрессивными, несли в себе позитив и были выполнены со вкусом.

– В столице вы создали больше десяти муралов. Мэрия оплачивала ваш труд и расходы на материалы?

– Сотрудничество с мэрией в то время как-то не сложилось. Мои муралы – подарок городу и горожанам, мой личный вклад в облагораживание Кишинёва, желание обратить взор молодёжи к прошлому страны. Воплотить в жизнь идею создания настенных картин исторических личностей помогли мои коллеги и партнёры, которые взяли на себя расходы на материалы. Я очень им благодарен за поддержку.

– А разрешения, ведь нельзя просто так разукрашивать стены?

– Я получал разрешения владельцев зданий, а на создание мурала «Колонна нации» дала добро администрация ГП «Железная дорога Молдовы».

Вдохновение не фрагментируется

– Делать подарки горожанам приятно, но и на жизнь зарабатывать надо. Выполняете частные заказы?

– Я раньше был против этого, срабатывал юношеский максимализм. Со временем понял, что, выполняя заказы для кого-то, ты не только зарабатываешь, но и делишься своим мироощущением. В этом нет ничего постыдного. Великие мастера создавали свои лучшие шедевры именно для частных коллекций.

– И что изображаете?

– Я не делаю на заказ портреты конкретных людей, пейзажи, не работаю с изображениями, которые мне не интересны. Более всего мне близка тема космоса, там присутствует разнообразие, позитив, глубина и варианты бесконечности. Раньше экспериментировал в геометрии и абстракции. Я пишу для людей, близких мне по духу и мировосприятию.

– Вы создавали картины в 3D?

– У меня есть такой опыт. Конечно, техника их исполнения достаточно сложная, но я её освоил. Недостаток таких картин в том, что объёмными они выглядят только с определённого ракурса, но работать с ними интересно.

– На холсте и на бумаге пишите?

– Для души, под определённое настроение и при наличии суперидеи.

– Что вас вдохновляет?

– Общение с прекрасными людьми, произведения искусства, стихия, желание сделать что-то хорошее, удовлетворение от качественно выполненной работы. Вдохновение – это положительная эмоция, которую нельзя разобрать на фрагменты. Это не случайность. Однако если ты не знаком с этим чувством, то его можно не узнать или просто с ним разминуться.

Красивое востребовано

– Вы принимаете участие в выставках?

– Раньше, когда я создавал обычные картины, ещё до учёбы в академии, мы ездили на конкурсы в разные страны. Сейчас это фестивали настенной живописи, поскольку мы не можем возить с собой свои работы.

– Что больше всего запомнилось в зарубежных поездках?

– Фестиваль в польском городе Легионово, где мы с коллегами расписали стену высотой 3 метра и длиной 750 метров. Это самый большой в Европе арт-объект, который включает 100 битв из польской истории с 997 до 2007 года. Это был отличный опыт. Я познакомился с художниками-единомышленниками, улучшил свои навыки, ещё шире раскрыл художественное видение и вдохновился исторической тематикой.

– Настенная живопись будет развиваться?

– Надеюсь, что да. Многое зависит от восприятия людей и от того, что им будут представлять художники. Само искусство в любом случае будет развиваться, но хотелось бы, чтобы его оценивали. Впрочем, красивое всегда востребовано.

– Вам когда-то приходилось слышать мнение горожан о своих работах?

– Да, иногда случайно слышал, но проводил и собственный опрос. Мне было важно знать, как это они воспринимают, и что я работаю не зря.

– А если говорить об увлечениях…

– Люблю путешествовать, но со смыслом. Изучать древние культуры, знакомиться с творчеством мастеров прошлого, изучать современные течения в изобразительном искусстве и общаться с интересными людьми. Всё это придаёт жизни определённый смысл.

– Вы никогда не хотели уехать из Молдовы?

– В студенчестве были такие мысли, но я побывал во многих странах и понял, что как бы ни было в них хорошо, дома всегда лучше. Я хочу жить в Молдове, но иметь возможность периодически работать за границей.