Момент угона велосипеда со столичной парковки попал на видео

0

31-летний уроженец Рыбницы был задержан в молдавской столице за кражу велосипеда. Ранее мужчина уже привлекался к ответственности за аналогичные преступления.

Инцидент произошёл 15 мая. 29-летняя женщина сообщила в полицию о том, что на улице Вадул-луй-Водэ у неё угнали велосипед. Пострадавшая оставила его на парковке перед магазином и отправилась за покупками, а когда вышла – транспортного средства уже не было. Причинённый ущерб составил 4000 леев.

Момент угона попал на камеру видеонаблюдения. Вскоре преступника задержали и доставили в инспекторат. Мужчина признал свою вину, велосипед был возвращён хозяйке.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Преступнику грозит штраф в размере до 67500 леев, от 180 до 240 часов общественных работ или до 4 лет тюрьмы.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.