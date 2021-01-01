Момент столкновения “скорой” и легковушки попал на видео

Дорожно-транспортное происшествие произошло в Слободзее по улице Тираспольской.
В нарушение правил дорожного движения водитель скорой помощи начал разворот на остановке общественного транспорта, не убедившись предварительно в безопасности манёвра. В результате автомобиль неотложки столкнулся с иномаркой Volkswagen.
В ДТП никто не пострадал. Проводится разбирательство, сообщает пресс-центр МВД ПМР.
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