Момент столкновения “скорой” и легковушки попал на видео

Момент столкновения “скорой” и легковушки попал на видео
Дорожно-транспортное происшествие произошло в Слободзее по улице Тираспольской. 

В нарушение правил дорожного движения водитель скорой помощи начал разворот на остановке общественного транспорта, не убедившись предварительно в безопасности манёвра. В результате автомобиль неотложки столкнулся с иномаркой Volkswagen.
В ДТП никто не пострадал. Проводится разбирательство, сообщает пресс-центр МВД ПМР.
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