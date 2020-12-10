Момент столкновения двух микроавтобусов на перекрёстке попал на видео

Момент столкновения двух микроавтобусов на перекрёстке попал на видео
Инцидент произошёл в Бендерах. Из-за погодных условий светофор не работал. В этом случае водители при проезде через перекрёсток должны руководствоваться дорожными знаками.

Однако 22-летний автовладелец нарушил требования знака «Уступи дорогу» и совершил столкновение с маршрутным такси. Момент аварии запечатлели камеры.
Водители и пассажиры маршрутки не пострадали. У автомобилей механические повреждения.
Обстоятельства выясняются.
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