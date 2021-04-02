Молодым – дорогу: в Кишинёве запускают программу грантов для молодёжи на 2021 год

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Столичная примария запускает муниципальную Программу грантов-2021 для молодёжных организаций и инициативных групп Кишинёва.

Как рассказал генеральный примар Ион Чебан, целью программы является поддержка и развитие молодёжного сектора столицы. Так, молодые люди получат материально-техническую и финансовую поддержку для реализации инициатив, программ и проектов регионального значения.

Программа поддерживает проекты, которые будут способствовать реализации молодёжной политики на муниципальном уровне, исходя из четырёх приоритетов: участие молодёжи и волонтёрство, услуги для здоровья молодёжи, экономические возможности для молодёжи и трудоустройство, а также консолидация молодёжного сектора, – отметил градоначальник.

Участники могут подать документы до 30 апреля в Главное управление образования, молодёжи и спорта. Телефоны для справок: 022-235-177, 022-482-420.

Также документы необходимо отправить на адрес электронной почты centro.chisinau@gmail.com.

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