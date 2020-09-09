Молодые специалисты в сфере образования будут получать пособия в первые три года деятельности

Молодые специалисты в сфере образования будут получать пособия в первые три года деятельности

Выпускники факультетов сферы образования будут получать от государства пособия в первые три года преподавательской деятельности. Комиссия по культуре, науке, образованию, молодежи, спорту и средствам массовой информации предложит парламенту одобрить в первом чтении соответствующий законопроект. 

Речь идёт о выпускниках местных или зарубежных высших и профессионально-технических учебных заведений в области образования, которые смогут работать по распределению Министерства образования, культуры и исследований, передаёт ntv.md.

Проект будет вынесен на обсуждение на пленарном заседании парламента.

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