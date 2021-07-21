Молодые люди могут воспользоваться грантами для развития бизнеса

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Организация по развитию малого и среднего предпринимательства (ODIMM) объявила новый конкурс на получение грантов по программе «Старт для молодёжи». Срок подачи заявок – 19 июля-19 августа.

К участию в этапе финансирования приглашают предпринимателей, окончивших II этап Программы. Максимальный размер гранта – 180 тысяч леев. Собственный вклад составляет не менее 20 процентов.

Деньги предоставляются на оборудование, машины, рабочие установки, измерительные, контрольно-наладочные аппараты, вычислительную технику. До 30% – для нематериальных активов: программного обеспечения, франшиз, получения сертификатов качества, пишет moldpres.md.

В конкурсе могут принять участие молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет, окончившие второй этап программы и владеющие зарегистрированной на рынке компанией (менее двух лет).

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