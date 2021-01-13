Молодой сельчанин погиб при пожаре при невыясненных обстоятельствах

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Сообщение о возгорании на территории частного домовладения в селе Малаешты поступило накануне. В сарае горели дрова, старые оконные рамы, деревянное перекрытие.

На огороде, в 25 метрах от очага пожара, было обнаружено обгоревшее тело 26-летнего мужчины, пишет novostipmr.com.

По словам матери погибшего, он проснулся рано утром и вышел на улицу. Женщина, не заметив ничего подозрительного, уснула. Спустя пару часов она обнаружила задымление в хозяйственной постройке. Испугавшись, что сын может находиться внутри, вызвала пожарных.

Причина трагедии устанавливается. Специалисты рассматривают в качестве предварительной версии неосторожное обращение с огнём.

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