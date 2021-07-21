Молодой мужчина разбился на мотоцикле в Дондюшанах

Смертельная авария случилась накануне вечером в селе Елизаветовка.
По данным полиции, 26-летний мужчина ехал на мотоцикле с 17-летней пассажиркой. Водитель не справился с управлением и врезался в припаркованный на тротуаре автомобиль Dacia Duster.
Мотоциклиста отбросило на асфальт, в результате полученных травм он скончался. Пассажирке медицинская помощь не понадобилась.
Полиция разбирается во всех деталях происшествия.
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