Молодой мужчина разбился на мотоцикле в Дондюшанах

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Смертельная авария случилась накануне вечером в селе Елизаветовка.

По данным полиции, 26-летний мужчина ехал на мотоцикле с 17-летней пассажиркой. Водитель не справился с управлением и врезался в припаркованный на тротуаре автомобиль Dacia Duster.

Мотоциклиста отбросило на асфальт, в результате полученных травм он скончался. Пассажирке медицинская помощь не понадобилась.

Полиция разбирается во всех деталях происшествия.

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