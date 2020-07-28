Молодой мотоциклист погиб после столкновения с грузовиком (ФОТО)

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Житель Яловен скончался после того, как мотоцикл, которым он управлял, врезался в грузовик. Авария произошла вчера вечером в Яловенах.

Молодой человек ехал на высокой скорости, а на опасном повороте не справился с управлением, в результате чего мотоцикл врезался в грузовик, который ехал по правилам. За рулём большегруза находился 32-летний мужчина. В результате ДТП 20-летний мотоциклист скончался на месте, передаёт protv.md.

Полицейскими было установлено, что водитель грузовика находился в трезвом состоянии. По данному факту возбуждено уголовное дело, в рамках которого будут установлены все обстоятельства ДТП.

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