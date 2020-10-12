Молодой лихач “подшофе” и без прав врезался в дерево

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Инцидент произошёл в селе Мокра Рыбницкого района. Водитель Citroën не справился с управлением.

19-летнего сельчанина доставили в больницу. Врачи, пишет mvdpmr.org, диагностировали у него перелом бедра, рассечение подбородка, ушибы и ссадины.

У молодого человека имелись явные признаки алкогольного опьянения, а водительское удостоверение он никогда не получал. По факту аварии проводят разбирательство.

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