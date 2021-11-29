Молодой человек застрял в пещере Сюрпризов: на помощь пришли спасатели (ФОТО, ВИДЕО)

Молодой человек застрял в пещере Сюрпризов: на помощь пришли спасатели (ФОТО, ВИДЕО)

Инцидент произошёл накануне в Криулянах. 21-летний молодой человек застрял в пещере Сюрпризов на глубине 350 метров. На место прибыли три экипажа спасателей.

По данным пресс-службы Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям, с пострадавшим постоянно беседовали  и оценивали его состояние. Спасательная операция длилась около часа, в результате чего молодого человека вытащили из пещеры.

Пострадавший получил перелом ноги, его доставили в районную больницу Криулян. Обстоятельства инцидента выясняются.

За последние 24 часа помощь спасателей и пожарных понадобилась в 29 чрезвычайных ситуациях.

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