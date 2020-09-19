Молодой человек попал под колёса машины на “зебре” в столице (ВИДЕО)

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Авария случилась сегодня утром на пересечении улиц Мирча чел Бэтрын и Петру Заднипру в столичном секторе Чеканы. Автомобиль сбил молодого человека на пешеходном переходе, регулируемом светофором.

По словам очевидцев ДТП, пешеход начал перебегать дорогу, когда для него загорелся красный сигнал светофора. Момент аварии попал на видеорегистратор другого участника дорожного движения. Судя по кадрам, машина двигалась на высокой скорости, передаёт unimedia.info.

На место происшествия прибыла скорая помощь. Пострадавшего госпитализировали. Все обстоятельства дорожного инцидента выясняются.

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