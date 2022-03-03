Молодогвардейцы вернули прежний облик осквернённому вандалами мемориальному комплексу (ФОТО)

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Молодогвардейцы совместно с председателем ТО ПСРМ Хынчешт Олесей Брынзэ оперативно отреагировали на акт вандализма и восстановили облик памятника героям Великой Отечественной войны.

Социалисты стёрли сине-жёлтую краску и закрасили памятник первоначальным цветом.

Как заявляли ранее, мы, патриотически настроенная молодёжь, не будем сидеть в стороне сложа руки и смотреть на кощунственные действия анти-государственников, которые пытаются очернить великое прошлое нашей страны. Мы помним! Мы гордимся! – отметили в «Молодой гвардии».





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