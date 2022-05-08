Молодогвардейцы провели “Вахту памяти” в Бельцах

Молодогвардейцы провели “Вахту памяти” в Бельцах

В субботу “Молодая гвардия” Бельц провела патриотическую акцию “Вахта памяти” в честь Великой Победы советского народа над фашистской Германией.

У памятника воинам-освободителям, танка Т-34, бельцкие молодогвардейцы несли почётный караул, напоминая тем самым горожанам о предстоящей знаменательной дате

– Для нас “Вахта памяти” – это повод, чтобы показать, что ничто не забыто. Город Бельцы всегда будет помнить подвиг героев, подаривших нам мирное небо над головой, – отметил Николай Шиколай, исполнительный секретарь ТО МГ.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране. 

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md