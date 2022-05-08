Молодогвардейцы провели “Вахту памяти” в Бельцах

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В субботу “Молодая гвардия” Бельц провела патриотическую акцию “Вахта памяти” в честь Великой Победы советского народа над фашистской Германией.

У памятника воинам-освободителям, танка Т-34, бельцкие молодогвардейцы несли почётный караул, напоминая тем самым горожанам о предстоящей знаменательной дате

– Для нас “Вахта памяти” – это повод, чтобы показать, что ничто не забыто. Город Бельцы всегда будет помнить подвиг героев, подаривших нам мирное небо над головой, – отметил Николай Шиколай, исполнительный секретарь ТО МГ.

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