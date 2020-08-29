Молодогвардейцы провели масштабный субботник на Рышкановке (ФОТО)

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Активисты молодёжного крыла Партии социалистов “Молодая гвардия” облагородили поляну у леса на нижней Рышкановке.

Ребята убрали засохшую траву, сухие ветки, камни и горы мусора, который за собой оставляют безответственные граждане.

К сожалению, весь лес полон мусора, который оставили недобросовестные граждане. Мы призываем каждого кишинёвца и гостя столицы проявлять больше ответственности и беречь экологию и красоту города! Если мы хотим жить в цивилизованной столице, то каждый из нас должен внести свой вклад в её развитие, – написали на странице движения в социальной сети.

Стоит отметить, что подобные акции по уборке территорий и впредь будут проводиться в разных районах города.

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