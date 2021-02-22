Молодогвардейцы продолжают помогать пенсионерам и социально уязвимым семьям

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Активисты молодёжного крыла Партии социалистов “Молодая гвардия” из муниципия Комрат накануне посетили пенсионеров, которые особенно нуждаются в поддержке. Продовольственные наборы были переданы тем, кто в силу своего возраста и здоровья не может выйти из дома.

Стоит отметить, что “Молодая гвардия” подготовила план для целой серии подобных выездов, которые будут осуществлены в ближайшие дни.

Кроме этого, активисты сектора Ботаника оказали помощь социально уязвимой семье, которая к концу зимы осталась без дров для топки печи. Также семья получила продовольственные наборы.

– Вместе с молодогвардейцами Ботаники оказали помощь еще одной нуждающейся семье. Зима ещё не закончилась, а топить оказалось нечем. Мы откликнулись на просьбу и привезли дрова для топки, – отметил член координационного совета “Молодой гвардии” Юрий Витнянский.

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