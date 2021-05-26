Молодогвардейцы привели в порядок могилы героев ВОВ на Центральном кладбище (ФОТО)

Молодогвардейцы привели в порядок могилы героев ВОВ на Центральном кладбище (ФОТО)

Молодогвардейцы провели субботник на Центральном (Армянском) кладбище, в ходе которого облагородили заброшенные могилы ветеранов Великой Отечественной войны.

Активисты покрасили памятники, очистили могилы от грязи, убрали мусор и сорняки.

– Организация подобных мероприятий необходима в контексте сохранения памяти о событиях Великой Отечественной войны. Мы чтим героический подвиг каждого солдата! – отметили молодогвардейцы. 

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране. 

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md