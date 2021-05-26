Молодогвардейцы привели в порядок могилы героев ВОВ на Центральном кладбище (ФОТО)

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Молодогвардейцы провели субботник на Центральном (Армянском) кладбище, в ходе которого облагородили заброшенные могилы ветеранов Великой Отечественной войны.



Активисты покрасили памятники, очистили могилы от грязи, убрали мусор и сорняки.

– Организация подобных мероприятий необходима в контексте сохранения памяти о событиях Великой Отечественной войны. Мы чтим героический подвиг каждого солдата! – отметили молодогвардейцы.

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