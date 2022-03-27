Молодогвардейцы посетили приют для детей-сирот (ФОТО)

Активисты “Молодой гвардии” устроили для ребятишек развлекательные мероприятия и порадовали сладкими подарками. В учреждении в настоящее время находятся 18 детей, в том числе трое из Украины.
– Посещать этот приют стало для нас традицией. Мы осознаем, в какой сложной жизненной ситуации оказались эти дети, поэтому хотим принести им хоть чуточку добра. Творите добро! Это не сложно! – призывают молодогвардейцы.
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