Молодогвардейцы посетили дом престарелых в Фалештах (ФОТО)

Молодогвардейцы посетили дом престарелых в Фалештах (ФОТО)

Сегодня, 12 августа, активисты “Молодой гвардии” совместно с ансамблем “Селянка” посетили дом престарелых в городе Фалешты. 

Ансамбль “Селянка” организовал небольшой концерт для пожилых людей, а молодогвардейцы вручили им подарки. Кроме того, активисты передали в библиотеку дома престарелых десятки книг на русском и молдавском языках. Жители дома тепло встретили волонтёров и были очень рады тому, что молодежь не забывает о них.

– Наши визиты не носят предвыборный характер! Наше волонтерство не связано с президентскими выборами 1 ноября. Мы планировали посетить все дома престарелых ещё до начала пандемии, но из-за сложившейся эпидемиологической ситуации были вынуждены их перенести, – отметил активист “Молодой гвардии” сектора Рышкановка Никита Роменский. 

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