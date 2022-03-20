Молодогвардейцы помогли приюту для бездомных собак

– Своим примером мы хотим показать гражданам, что проблема бездомных животных по сей день актуальна. Братьям нашим меньшим нужно помогать, они нуждаются в помощи и внимании. Данному приюту мы помогаем не в первый раз, у каждой собаки здесь своя, особенная история. Сегодня мы поделились с ними своим временем и вниманием, а взамен получили их любовь и ласку, – отметили молодогвардейцы на своей странице в соцсети.