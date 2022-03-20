Молодогвардейцы помогли приюту для бездомных собак

Молодогвардейцы помогли приюту для бездомных собак

Активисты “Молодой гвардии” посетили накануне приют для бездомных собак. 

Юноши и девушки привезли и передали приюту 125 кг крупы и 25 кг корма для четвероногих друзей.

– Своим примером мы хотим показать гражданам, что проблема бездомных животных по сей день актуальна. Братьям нашим меньшим нужно помогать, они нуждаются в помощи и внимании. Данному приюту мы помогаем не в первый раз, у каждой собаки здесь своя, особенная история. Сегодня мы поделились с ними своим временем и вниманием, а взамен получили их любовь и ласку, – отметили молодогвардейцы на своей странице в соцсети. 
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