Молодогвардейцы помогли многодетной семье в Унгенах

Молодогвардейцы помогли многодетной семье в Унгенах

В преддверии начала учебного года активисты «Молодой гвардии» города Унгены посетили многодетную семью Кэница, проживающую в селе Новая Николаевка. 

Юноши и девушки оказали необходимую гуманитарную помощь, а также подарили каждому ребенку школьные принадлежности, игрушки и одежду.

– В этой семье 5 детей, все они учатся в школе. В связи со сложной финансовой ситуацией мы приняли решение покрыть расходы на покупку школьных принадлежностей. Дети были очень рады! — отметила Анжелика Лукина, исполнительный секретарь «Молодой гвардии» города Унгены.

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