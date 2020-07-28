Молодогвардейцы подарили праздник постояльцам дома престарелых в Дрэгэнештах (ФОТО)

Молодогвардейцы подарили праздник постояльцам дома престарелых в Дрэгэнештах (ФОТО)

Активисты “Молодой гвардии” совместно с ансамблем “Селянка” посетили сегодня дом престарелых “Святой Георгий” в селе Дрэгэнешты Сынжерейского района. Волонтеры уделили внимание каждому постояльцу и вручили подарки и продуктовые пакеты как пенсионерам, так и работникам учреждения.

– Мы планировали осуществить визит несколько месяцев назад, но из-за сложившейся эпидемиологической ситуации он был перенесен. Отметим, что мы придерживались всех мер предосторожности, рекомендованных Министерством здравоохранения, труда и социальной защиты и Всемирной организацией здравоохранения, – говорится на странице “Молодой гвардии” в соцсети.

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