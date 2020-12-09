Молодогвардейцы почтили память жертв геноцида

Молодогвардейцы почтили память жертв геноцида

9 декабря отмечается Международный день памяти жертв преступления геноцида, чествования их достоинства и предупреждения этого преступления. По этому случаю активисты «Молодой гвардии» в Кишиневе возложили цветы к памятнику жертвам Холокоста.

Юноши и девушки почтили память убитых людей и отметили важность этой даты.

– Сохраняя память о тех трагических событиях, мы оберегаем будущие поколения от повторения ошибок прошлого, – отметили молодогвардейцы. 

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