Молодогвардейцы почтили память жертв геноцида

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9 декабря отмечается Международный день памяти жертв преступления геноцида, чествования их достоинства и предупреждения этого преступления. По этому случаю активисты «Молодой гвардии» в Кишиневе возложили цветы к памятнику жертвам Холокоста.

Юноши и девушки почтили память убитых людей и отметили важность этой даты.

– Сохраняя память о тех трагических событиях, мы оберегаем будущие поколения от повторения ошибок прошлого, – отметили молодогвардейцы.

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