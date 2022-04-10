Молодогвардейцы очистили от мусора заброшенные фонтаны на Ботанике

Молодогвардейцы очистили от мусора заброшенные фонтаны на Ботанике

Активисты “Молодой гвардии” вместе с вице-преторами Ботаники Юрием Витнянским и Александром Домбровским организовали субботник в этом секторе. Совместными усилиями были убраны аллея и территория вокруг и внутри фонтанов, расположенных между бульварами Дечебал и Куза-Водэ. Молодые люди собрали десятки мешков с мусором. 

– Хочу поблагодарить участников сегодняшней акции и обратиться ко всем жителям Ботаники с призывом выйти на субботники в своих дворах. Давайте вместе сделаем наш город, наш сектор чище и опрятней. Давайте поддерживать чистоту! – отметил Юрий Витнянский.

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