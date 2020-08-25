Молодогвардейцы навестили с подарками пенсионеров и детей в Штефан-Водэ (ФОТО)

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Активисты «Молодой гвардии» посетили сегодня общинный центр социальной помощи для пожилых людей и детей из малообеспеченных семей в городе Штефан- Водэ. В центре проживают более 30 пенсионеров и 12 детей, включая восьмимесячного малыша.

Юноши и девушки вручили постояльцам подарки. Кроме того, библиотеке центра были переданы десятки книг. По традиции был организован концерт с участием солистов ансамбля «Селянка».

В ближайшее время активисты намерены посетить все дома престарелых и детские дома в Молдове.

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