Молодогвардейцы навестили с подарками пенсионеров и детей в Штефан-Водэ (ФОТО)

Молодогвардейцы навестили с подарками пенсионеров и детей в Штефан-Водэ (ФОТО)

Активисты «Молодой гвардии» посетили сегодня общинный центр социальной помощи для пожилых людей и детей из малообеспеченных семей в городе Штефан- Водэ. В центре проживают более 30 пенсионеров и 12 детей, включая восьмимесячного малыша.  

Юноши и девушки вручили постояльцам подарки. Кроме того, библиотеке центра были переданы десятки книг. По традиции был организован концерт с участием солистов ансамбля «Селянка».

В ближайшее время активисты намерены посетить все дома престарелых и детские дома в Молдове.

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