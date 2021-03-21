Молодогвардейцы дали старт национальной кампании по озеленению (ФОТО)

Молодогвардейцы дали старт национальной кампании по озеленению (ФОТО)
Первую акцию юноши и девушки провели в селе Берёзки в Новых Аненах. Активисты организации вместе с представителями районного совета, работниками агентства MOLDSILVA и мэром города Александром Мацариным высадили более 5 000 саженцев дуба и акации. 

– Наша организация является партнёром агентства MOLDSILVA. В контексте Национальной кампании по озеленению страны, которая продлится 10 лет, мы планируем высадить более 21 миллиона саженцев деревьев. Мы считаем, что проведение подобных акций положительно повлияет на экологическую ситуацию в стране, ведь страна без деревьев – как семья без детей, – уверены в “Молодой гвардии”.
Национальная кампания по озеленению является республиканской. Аналогичные мероприятия вскоре пройдут по всей стране.

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