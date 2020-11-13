Молодёжные активисты Молдовы запустили общенациональную акцию «15 ноября выбираем Победу!»

0

Она стартовала в преддверии второго тура выборов президента Молдовы.



В пятницы в соцсетях начали работу ресурсы «Выбираем Победу!» (в сети Telegram и Facebook), цель и назначение которых — «воззвать к нашей общей памяти о героическом прошлом, которое прозападные силы активно втаптывают в грязь». Авторы проекта убеждены — нельзя допустить произвола со стороны враждебных Молдове сил, жаждущих переписать нашу историю, лишить нас не только памяти о Великой Отечественной войне, но даже гендерной принадлежности.

– Хватит нас обезличивать и уничтожать! Молдова выбирает Победу! Просим всех тех, кто является патриотом нашей страны, кто ценит героическое прошлое наших предков, кто за то, чтобы не допустить западных содомитов к власти в нашей Молдове, кто против того, чтобы издевались над нашей историей, языком, народом, присоединиться к нашей доброй акции! Делайте перепосты, ставьте лайки, пишите комментарии, передавайте информацию вашим близким, друзьям, соседям, всем тем, кто ещё заблуждается, кто, к сожалению, ведётся на западную пропаганду и обман! Нам важно объединить силы и единым фронтом, мощной командой ПОБЕДИТЕЛЕЙ сделать выбор за МИР, за ДОБРО, за БУДУЩЕЕ, за ПОБЕДУ! Наш символ — святая ГЕОРГИЕВСКАЯ ЛЕНТА! С ней на груди побеждали наши ДЕДЫ, с ней победим и МЫ! Выбираем ПОБЕДУ! Выбираем МИР! – отмечается в сообщении на станице проекта в Facebook.

Cтраницы акции: https://t.me/pobedamd и https://www.facebook.com/Выбираем-Победу-117985290117827

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.