Молодёжь поддерживает Игоря Додона: Он даст нам чёткую перспективу, а не шоу

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Молодёжное движение “Потомки Штефана”, Центр молодёжного сотрудничества и Молодёжное правительство Республики Молдова поддерживают Игоря Додона во втором туре президентских выборов 15 ноября.

На пресс-конференции председатель Молодёжного движения “Потомки Штефана” Дмитрий Ройбу отметил, что в эти три организации входят молодые люди, которым небезразлично, что происходит в стране, особенно в контексте предвыборной кампании, передаёт ipn.md.

– Призываю наших граждан, и пожилых людей, но особенно молодёжь, – потому что именно они будут развивать нашу страну, они должны построить будущее для нашей страны, в которой люди будут чувствовать себя комфортно, независимо от их политических взглядов и независимо от политического выбора – уважать голос каждого, вне зависимости от того, за кого вы голосуете, – сказал Ройбу.

По его словам, гражданам Молдовы, особенно тем, кто поддерживает политических деятелей правого толка и некоторых представителей диаспоры, внушили, что именно они голосуют наиболее правильно. Дмитрий Ройбу также отметил, что молодёжь хочет, чтобы будущий президент думал о том, как развивать и продвигать страну в международном плане, а также на внутреннем уровне.

– Он должен сделать всё возможное, чтобы мы были уверены в завтрашнем дне здесь, у себя дома. К сожалению, мы увидели, что Майя Санду на вероятном референдуме по ликвидации Республики Молдова проголосует „за”. Это кандидат, который видит в Республике Молдова временную ширму, которая может принести ей определенную политическую и финансовую выгоды. Она не тот человек, который хочет жить в этой стране, видеть своё будущее и свою семью в Молдове, – утверждает Ройбу.

Один из членов движения “Потомки Штефана” Октавиан Русу считает, что Майя Санду разжигает ненависть, причем не только по отношению к своему электоральному конкуренту, но и к людям.

– Майя Санду не оправдывает ожиданий людей, она участник схем с аэропортом, с кражей миллиарда, с конвертами Шора и так далее. Майя Санду не заслуживает быть президентом. 15 ноября мы будем голосовать за Игоря Додона, – заявил он.

Владимир Райлян, представитель Центра молодёжного сотрудничества, призвал молодых людей быть более открытыми, чтобы не стать жертвой манипуляций со стороны избирательного штаба Майи Санду, который, по его словам, создаёт конфликты в обществе.

– Мы хотим сохранить консолидированное руководство страны, которое даст нам чёткую перспективу развития, а не политические шоу. 15 ноября я иду на выборы и голосую за Игоря Додона – однозначно и ответственно! – сказал он.

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