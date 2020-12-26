Молодёжь из Молдовы сможет воспользоваться бесплатными юридическими и психологическими консультациями

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В течение следующих 4 месяцев молодые люди смогут получить доступ к бесплатным юридическим и психологическим консультациям, предоставляемым в рамках проекта Национального совета молодёжи Молдовы (НСММ).

Одна из больших проблем этого года, – пандемия COVID-19, которая пришла со своими собственными правилами и перевернула планы практически каждого из нас. Нам пришлось быстро адаптироваться к онлайн-среде, а молодёжь стала переутомляться. Этот внезапный переход к новой реальности вызвал депрессивные состояния, тревогу и не только, – говорится в пресс-релизе НСММ.

В течение четырех месяцев более 10 000 молодых людей будут проинформированы в форматах онлайн и офлайн об их правах и обязанностях в кризисных ситуациях, а также о том, как они могут защитить свои права во время пандемии COVID-19. Молодым людям также будет оказана соответствующая психологическая поддержка в зависимости от их запросов.

Для получения бесплатных услуг психолога можно написать на cntm.psihologie@gmail.com, а для получения бесплатных юридических консультаций – на cntm.justitie@gmail.com.

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