Молодая женщина скончалась в результате “пьяного” ДТП в Дубоссарах

Молодая женщина скончалась в результате “пьяного” ДТП в Дубоссарах

Жуткая авария произошла ночью 11 июня между сёлами Гояны и Роги. 24-летняя пассажирка, которая сидела на заднем сиденье Audi с четырёхлетним сыном, скончалась.

За её жизнь врачи боролись более двух недель. Из комы молодая женщина так и не вышла, пишет mvdpmr.org.

Ранее сообщалось, что 18-летний водитель Audi сел за руль пьяным, не справился с управлением и врезался в дерево. Он не пострадал, а находившиеся в салоне двое взрослых и ребёнок были госпитализированы. Мальчик, который теперь остался без матери, выжил, его выписали из больницы.

В отношении водителя возбуждено уголовное дело.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md