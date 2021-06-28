Молодая женщина скончалась в результате “пьяного” ДТП в Дубоссарах

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Жуткая авария произошла ночью 11 июня между сёлами Гояны и Роги. 24-летняя пассажирка, которая сидела на заднем сиденье Audi с четырёхлетним сыном, скончалась.

За её жизнь врачи боролись более двух недель. Из комы молодая женщина так и не вышла, пишет mvdpmr.org.

Ранее сообщалось, что 18-летний водитель Audi сел за руль пьяным, не справился с управлением и врезался в дерево. Он не пострадал, а находившиеся в салоне двое взрослых и ребёнок были госпитализированы. Мальчик, который теперь остался без матери, выжил, его выписали из больницы.

В отношении водителя возбуждено уголовное дело.

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