«Молодая гвардия» организовала флешмоб против некомпетентности действующей власти

0

Перед зданием Правительства Республики Молдова состоялся новый флешмоб, организованный «Молодой гвардией», молодёжным крылом Партии социалистов. Участники акции под лозунгом «Хватит думать о вечности!» осудили некомпетентность правящего режима.

«Этот кабинет министров забывает о реальных проблемах общества. Более того, они говорят, что вообще о них не думают, а думают о вечности!», – молодёжь считает эти высказывания абсурдными и недопустимыми, особенно в такой сложный период, в котором сейчас находится Молдова.

В ходе мероприятия молодые люди привели несколько примеров некомпетентности властей и абсурдности их действий. Участники флешмоба собрали импровизированный «кабинет министров», а также принесли плакаты с рекомендациями для власти работать в интересах страны и народа, а не «медитировать» и не заниматься прочими нелепостями.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.