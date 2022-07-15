«Молодая гвардия» организовала флешмоб против некомпетентности действующей власти

«Молодая гвардия» организовала флешмоб против некомпетентности действующей власти

Перед зданием Правительства Республики Молдова состоялся новый флешмоб, организованный «Молодой гвардией», молодёжным крылом Партии социалистов. Участники акции под лозунгом «Хватит думать о вечности!» осудили некомпетентность правящего режима.

«Этот кабинет министров забывает о реальных проблемах общества. Более того, они говорят, что вообще о них не думают, а думают о вечности!», – молодёжь считает эти высказывания абсурдными и недопустимыми, особенно в такой сложный период, в котором сейчас находится Молдова.

В ходе мероприятия молодые люди привели несколько примеров некомпетентности властей и абсурдности их действий. Участники флешмоба собрали импровизированный «кабинет министров», а также принесли плакаты с рекомендациями для власти работать в интересах страны и народа, а не «медитировать» и не заниматься прочими нелепостями.

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Комментарии (1)

  1. На протесты им наплевать или революция или еще 3 года терпите нищету и уголовные преследования

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