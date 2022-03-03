“Молодая гвардия”: Никому не позволим очернять символы Победы и героизма нашего народа!

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Молодёжная организация ПСРМ “Молодая гвардия” категорически осуждает акт вандализма, произошедший вчера у села Леушены Хынчештского района, где был осквернён мемориальный комплекс “Виктория” в честь героев Великой Отечественной войны. Ответственность за это взял на себя экс-министр обороны, лидер унионистской партии PUN Анатол Шалару.

– Воспользовавшись трагическими событиями на Украине, эта унионистская партия решила поднять себе рейтинг таким способом. Молодёжная организация ПСРМ “Молодая гвардия” категорически осуждает данный акт вандализма. Считаем, что никто не вправе очернять символы Победы и героизма нашего народа, проявленного на полях сражения 40-х годов. Сторонники ликвидации молдавской государственности уже не в первый раз пытаются осквернить память о нашем героическом прошлом. Преследуя свои корыстные цели, они целенаправленно уничтожают памятные захоронения, мемориалы и могилы ветеранов Великой Отечественной войны. Мы, патриотически настроенная молодёжь, твёрдо заявляем о том, что не позволим так относиться к символам Великой победы Красной армии. Мы требуем от правоохранительных органов наказать по всей жёсткости закона виновных! – отмечается в заявлении молодогвардейцев.

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