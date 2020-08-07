“Молодая гвардия” навестила подопечных дома престарелых в Шолданештах (ФОТО)

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Активисты “Молодой гвардии” совместно с ансамблем “Селянка” посетили сегодня дом престарелых в Шолданештах.

Ансамбль “Селянка” организовал небольшой праздничный концерт для пожилых людей, а активисты-молодогвардейцы вручили каждому пенсионеру и работнику дома подарки. Жители дома престарелых тепло встретили волонтёров и были рады тому, что молодое поколение не забывает о них.

Еженедельно активисты “Молодой гвардии” и ансамбль “Селянка” отправляются в дома престарелых и дарят пожилым людям то, чего им не хватает больше всего, — внимание, общение и праздник. Благодарим каждого из волонтёров за их большие и добрые сердца, за отзывчивость и сострадание, — отметила куратор организационной деятельности “Молодой гвардии” Дарья Коломиец.

Волонтёры и далее продолжат посещать дома престарелых по всей стране.

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